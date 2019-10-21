"فيفا" منح الصين استضافة كأس العالم للأندية

خطط الفيفا لمنح دولة الصين حق استضافة النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية "الموسعة" المكونة من 24 ناديًا وتنطلق هذه النسخة عام 2021، وستقام البطولة في الفترة من يونيو الي يوليو كبديل لبطولة كأس القارات.



يذكر أن النسخة الأخيرة من البطولة استضافتها "قطر"، وتوج بها الفريق الملكي "ريال مدريد الإسباني"، وتستضيف قطر البطولة المقبلة، بينما يدرس الفيفا أن يهدي "الصين" استضافة البطولة في ٢٠٢١.



يذكر أن أكثر الأندية تتويجا بهذه البطولة هو "ريال مدريد الإسباني" بـ٤ ألقاب، وكان ريال مدريد هو حامل اللقب لآخر ثلاث نسخ للبطولة، وهي بطولة قارية يمثل فيها الأندية التي تفوز بلقب القارة التي تمثلها.