جوارديولا يتحدث عن رغبة السيتى بالفوز بدورى أبطال أوروبا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رغبة السيتيزنز بالفوز دائمًا بدوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة.



ويستعد مانشستر السيتي، لملاقاه نظيره أتلانتا الإيطالي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وتحدث جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "حتى الآن نحن لسنا أقوياء داخل منطقة الجزاء؛ للفوز بهذه البطولة هذا الموسم".



وواصل:" لدي ثقة كاملة بفريقي، نعم ارتكبنا أخطاء عديدة، ولكن يجب علينا تدارك ذلك في المباريات القادمة، مؤكدًا قوة دفاع السيتي".



وتابع:" ألعب دائمًا من أجل الانتصار فقط لا غير، وإذا لم أستطع الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سأحاول في الموسم المقبل".



وأتم حديثه عن مباراة الغد، قائلاً: "أتوقع أن تكون مباراة جيدة من الطرفين، كلا الفريقين يحاول الفوز، وسيتم تسجيل العديد من الأهداف بها".