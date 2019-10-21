ليفربول يبحث عن الانتصار خارج أرضه فى دورى الأبطال

عندما تنطلق الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، يحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا على جالطة سراي التركي، رافعا شعار "لا بديل عن الفوز"، لإنقاذ مشواره في البطولة، بينما يتطلع حامل اللقب، ليفربول الإنجليزي، إلى استعادة مذاق الانتصارات من جديد خارج ملعبه بدور المجموعات من البطولة الأوروبية.



ويسعى ريال مدريد، المتوج بطلًا لأوروبا 13 مرة، إلى نفض غبار الهزيمة التي مُني بها أمام ريال مايوركا صفر - 1، أمس الأول السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وتصحيح مساره عبر مباراته أمام مضيفه جالطه سراي، غدا، بعد أن حصد نقطة واحدة خلال مباراتيه السابقتين بالمجموعة الأولى في دوري الأبطال.



وينتظر عودة لاعب خط الوسط توني كروس للمشاركة مع ريال مدريد من جديد بعد غياب لفترة بسبب إصابته فى العضلة الضامة للساق اليسرى.



وقال تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد: "مستعدون للمباراة، وكلي ثقة أننا سنكافح حتى النهاية في دوري الأبطال. علينا التعافي من الهزيمة التي تلقيناها في الدوري ونخوض المباراة في إسطنبول من أجل الفوز." ويمكن لباريس سان جيرمان الفرنسي حسم صعوده من المجموعة الأولى غدًا بالفوز على مضيفه كلوب بروج البلجيكي، لكن بشرط تعادل جالطه سراي مع ريال مدريد.



ويتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، يليه كلوب بروج برصيد نقطتين، وجالطه سراي وريال مدريد برصيد نقطة واحدة لكل منهما، أما ليفربول حامل اللقب، فلا يزال يواجه بداية مماثلة لبداية مشواره في البطولة الموسم الماضي.



ويحل ليفربول ضيفًا على جينك البلجيكي، مساء الأربعاء، بهدف استعادة مذاق الانتصارات خارج ملعبه من جديد في دور المجموعات.



وفي الدور نفسه من بطولة الموسم الماضي، مني ليفربول بالهزيمة في المباريات الثلاث التي خاضها خارج ملعبه.



وفي النسخة الحالية، استهل ليفربول مشوار الدفاع عن اللقب بالهزيمة أمام نابولي في إيطاليا صفر- 2، ثم تغلب على ريد بول سالزبورج النمساوي 4 - 3 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.



ويخوض ليفربول مباراة الأربعاء، في أعقاب توقف سلسلة انتصاراته بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد 1 - 1، أمس الأحد، بعد أن حقق ليفربول الفوز في جميع مبارياته الثماني السابقة بالدوري.



وفي المباراة الأخرى المقررة بالمجموعة الخامسة مساء الأربعاء، يحل نابولي، الذي لم تهتز شباكه في البطولة حتى الآن، ضيفًا على سالزبورج.



ويتصدر نابولي المجموعة برصيد أربع نقاط، ويليه سالزبورج وليفربول برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما يحتل جينك المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.



ويبحث توتنهام الإنجليزي عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة الأوروبية هذا الموسم، عندما يستضيف ريد ستار بلجراد الصربي.



ويتذيل توتنهام، وصيف بطل دوري الأبطال الموسم الماضي، المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، حيث استهل مشواره بالتعادل مع أولمبياكوس 2 - 2 ثم خسر على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني 2 7.



وقال ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام، عقب تعادل الفريق مع واتفورد 1 - 1، أمس الأول السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز: "إنه أمر جيد أننا سنخوض مباراة بدوري الأبطال يوم الثلاثاء... ستكون مباراة صعبة، لكني أتمنى أن نبدأ استعراض صلابتنا. هذا ما نحتاجه من أجل بناء الثقة".



أما بايرن ميونخ، فيمكنه التقدم خطوة كبيرة نحو الدور الثاني في حالة الفوز على مضيفه أولمبياكوس غدًا.



ومنذ فوزه الساحق على توتنهام، أهدر بايرن ميونخ بعض نقاط في الدوري الألماني (بوندسليجا)، بالهزيمة على ملعبه أمام هوفنهايم، ثم التعادل مع أوجسبورج 2 - 2، أمس الأول السبت.



وقال إيفان بيريسيتش، لاعب بايرن ميونخ، في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: "نود التخلص بأقصى سرعة ممكنة من آثار المباراتين الماضيتين والتركيز على ما هو قادم. سنخوض المباراة في اليونان من أجل الفوز".



وستكون هذه خطوة كبيرة نحو دور الستة عشر"، ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة الثانية برصيد ست نقاط ويليه ريد ستار برصيد ثلاث نقاط وأولمبياكوس وتوتنهام برصيد نقطة واحدة لكل منهما.



ويتطلع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة، عندما يستضيف أتلانتا الإيطالي، صاحب المركز الأخير دون نقاط، غدًا الثلاثاء، بينما تشهد المباراة الأخرى في المجموعة لقاء شاختار دونيتسك الأوكراني مع دينامو زغرب الكرواتي، ويمتلك كل من الفريقين ثلاث نقاط.



وفي المجموعة الرابعة، يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، فريق باير ليفركوزن الألمانى الذي لم يحصد أي نقطة حتى الآن، حيث تلقى هزيمتين.



أما يوفنتوس الإيطالي، متصدر المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف أمام أتلتيكو، فيستضيف لوكوموتيف موسكو الروسي، صاحب المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط.



تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس هو الفريق الوحيد في البطولة الأوروبية الذي لم يتلق حتى الآن أي هزيمة في البطولة الأوروبية، وكذلك في المنافسات المحلية.



أما إنتر ميلان الإيطالي، في تطلع إلى الانتصار الأول له في المجموعة السادسة، عندما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني مساء بعد غدٍ الأربعاء، بينما تشهد المباراة الأخرى في المجموعة لقاء برشلونة الإسباني مع سلافيا براغ التشيكي.



ويتصدر دورتموند المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف أمام برشلونة، يليهما إنتر ميلان وسلافيا براغ برصيد نقطة واحدة لكل منهما.