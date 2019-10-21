موراى يشارك مع منتخب بريطانيا فى كأس "ديفيز" للتنس

ضم قائد منتخب بريطانيا للتنس، ليون سميث، الإسكتلندي آندي موراي إلى قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس ديفيز التي تستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد الشهر المقبل.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الاثنين أن موراي ينضم بذلك إلى شقيقه جيمي واللاعبين دان إيفانز ونيل سكوبسكي إضافة للاعب خامس يتم تأكيد مشاركته خلال الأسابيع القادمة.



وكان آندي موراي، الذي لم يمثل المنتخب البريطاني منذ 2016، قد توج أمس بأول ألقابه في عامين والنصف بفوزه على السويسري ستان فافرينكا في نهائي بطولة أوروبا المفتوحة التي أقيمت بمدينة أنتويرب البلجيكية.