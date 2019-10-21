رقصة سمير غانم مع الهضبة على أنغام "يتعلموا" (فيديو)

تداول رواد موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب وهو يرقص مع النجم سمير غانم خلال تواجدها فى حفل زفاف ابنة الفنانة "عبير منير" مريم قورة.



وكان الهضبة عمرو دياب، أحيا الجمعة الماضية حفل زفاف مريم محمد قورة، شقيقة الفنانة ملك قورة وزوجها إسلام خالد صلاح، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وقام عمرو دياب بغناء أغنيته الجديدة "قدام مرايتها" للمرة الأولى، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، والحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموزع الموسيقي طارق مدكور.

