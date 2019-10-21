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حوادث

"الإدارية" تؤيد منح الجنسية المصرية لفلسطينى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:39 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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أيدت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بمنح الجنسية المصرية للمواطن الفلسطيني إسماعيل إبراهيم شحادة، لثبوت تمتعه بها وولادته من أم مصرية وإقامته في مصر لأكثر من 10 سنوات.

ورفضت المحكمة، الطعن المقام من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بصفتيهما، على حكم القضاء الإداري.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن والدة المذكور من مواليد غزة وكانت تحمل الجنسية الفلسطينية وتزوجت من والده، الذي يحمل الجنسية الفلسطينية وأنجبت منه ابنها المذكور في يونيو 1990 ثم توفي زوجها في يوليو من العام ذاته وتزوجت الأم من مواطن مصرى الجنسية، وبموجب ذلك الزواج اكتسبت الجنسية المصرية اعتبارًا من سبتمبر 1990.

وأشارت المحكمة، إلى أن التنظيم التشريعي تضمن بالنسبة لأولاد الشخص الأجنبي القصر الذي يتجنس بالجنسية المصرية نصًا مفاده منحهم الحق تلقائيًا في الحصول على الجنسية المصرية المكتسبة لوالدهم أو والدتهم بشرط ثبوت إقامة هؤلاء الأولاد العادية في مصر، وهذا الأمر يتوافر جليًا في المذكور، كما أن إقامته دعوى أمام القضاء الإداري للحصول على الجنسية المصرية هو أبلغ تعبير عن رغبته في التمسك بجنسيته المصرية المكتسبة من والدته، والتي يقيم معها إقامة دائمة، ومن ثم يكون مسلك وزارة الداخلية المتمثل في رفضها الإقرار بثبوت الجنسية المصرية للمذكور تبعًا لاكتساب والدته تلك الجنسية قد جاء مخالفًا للقانون.

وأكدت المحكمة أنه بناء على ما تقدم يحق للمذكور قانونًا التمتع بالجنسية المصرية دون أن يكون لوزارة الداخلية أى سلطة تقديرية في شأن قبول أو رفض منحه الجنسية.

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