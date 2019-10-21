رئيس وزراء الكويت: مصر ركيزة أساسية لاستقرار الوطن العربى

ثمن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، دور مصر المحوري بالمنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء الكويت، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية اليوم الإثنين، حيث سلمه رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وأكد اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كل المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.



وشهد اللقاء مناقشات حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.