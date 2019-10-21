حبس صاحب مصنع منظفات مجهولة المصدر بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم الإثنين، حبس صاحب مصنع منظفات مجهولة المصدر وغير مرخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بقيادة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة، من ضبط "أحمد. ع. خ"، 27 سنة، المسئول عن مصنع للمنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع دون ترخيص واستغلاله في تصنيع المنظفات الصناعية، مستخدمًا مواد مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المصنع على 11.020 طن مسحوق غسيل يدوي وأوتوماتيك، و6 أطنان صابون سائل، و1.500 طن منظف صناعي، و720 عبوة جل خاصة للملابس، و250 كيلو ملح طعام، و3000 كرتونة فارغة "معدة للتعبئة"، و3 ماكينات تعبئة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات.