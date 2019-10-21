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حوادث

كارنيه مزيف لـ"وحدة الظل" يحبس طالبًا فى الشروق

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:34 م
جريدة الدستور
داليا عبدالباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كارنيه "وحدة الظل" وأسلحة دون ترخيص في الشروق، كما أمرت بحبس مسجل نصب على المواطنين بتزوير كارنيهات خاصة بأكاديمية العلوم الأمنية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط "محمد. ر"، 19 سنة، طالب، حال استقلاله السيارة رقم "ي ب ق 451" ماركة فورد "ملك والده" وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لـ"وحدة الظل" تابع لإحدى أكاديميات العلوم الأمنية مدون عليه "حامل الكارنيه يتمتع بحصانة وعلى الجهات المعنية تسهيل الإجراءات"، طبنجة صوت عيار 9 مم، 9 طلقات من ذات العيار، بندقية رش، وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بتحصله على الكارنيه المضبوط بحوزته من أحد الأشخاص يدعى "مصطفى" أمكن ضبطه، وتبين أنه سابق اتهامه فى القضية رقم 8147 لسنة 2019م نصر أول "نصب"، وعثر بحوزته على أفرول مموه، 10 كارنيهات خاصة بأشخاص باسم وحدة الظل، 20 شهادة صادرة من الأكاديمية بإتمام تلقى أشخاص الدورة في فنون القتال والدفاع عن النفس، ختم أكلاشيه باسم الأكاديمية، 1000 كارت دعاية للأكاديمية.

بمواجهته بالتحريات ما أسفر عنه الضبط وما جاء فى أقوال الأول أيدها، وأقر بإنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم أكاديمية العلوم الأمنية "على خلاف الحقيقة" وإيهام راغبي الحصول على شهادة إتمام فرقة فنون قتالية، واعترف باصطناع وتزوير المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأضاف بتحصله على الأفارول من أحد الأشخاص، الذين قد تم تدريبهم من قبل.

تم تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيقات، والتي اتخذت قرارها المتقدم.

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