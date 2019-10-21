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اقتصاد

البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:22 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وعربية، واستمرار ضعف التداول، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.3 مليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى 715.576 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 136.3 مليون ورقة مالية بقيمة 438.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.35%، والعرب على 6.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.61%.

ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 11.3 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 563 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 859 ألف جنيه، 4.1 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 14178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 17040 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 5255 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 1417 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 477 نقطة.

وارتفعت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت 80 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

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