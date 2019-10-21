«النواب الليبى» يكرم اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبى

اختتم أعضاء مجلس النواب الليبي، اجتماعاتهم الثاني في القاهرة، بتكريم "اللجنة الوطنية المصرية" المكلفة بالملف الليبي على ما يبذلونه من جهد ومساعي حثيثة من أجل توحيد مجلس النواب بصفته الممثل الشرعي للشعب الليبي في إطار مجهودات مصر رئاسة وبرلمانًا من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا وتحقيق إرادة الشعب الليبي ودعم السلطة الشرعية في ليبيا في كل المحافل الدولية.



ووفقًا لبيان نشر على موقع مجلس النواب الليبي، فقد سلم النائب لرئيس المجلس الأستاذ فوزي النويري" درع تكريمي"، لرئيس اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي، شاكرًا لهم ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والبرلمان المصري كرم الضيافة والدعم الذي تقدمه مصر لليبيا وشعبها.



واجتمع نحو 90 عضوًا من مجلس النواب الليبي للمرة الثانية في القاهرة يومي الجمعة والسبت الماضيين، بدعوة من مجلس النواب المصري، في إطار التشاور حول آخر المستجدات، وسُبل حل الأزمة الليبية، واستكمالًا للقاء القاهرة الأول.



وجدد الأعضاء في بيانهم الختامي، شكرهم لمصر (رئيسًا وحكومة وشعبًا) على استضافتها لهم، ودعمها لمؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها مجلس النواب، موضحين أن لقاءهم الثاني بالقاهرة يأتي في ظروف جعلت من الصعب على مجلس النواب، العمل بشكلٍ طبيعيٍ خصوصًا مع تزايد الضغوط التي تمارس للسيطرة على إرادته، ومحاولات تقسيمه لإفشال، وفي ظل تدخلات دولية متزايدة في الشأن الليبي أدت إلى تفاقم الوضع السياسي.