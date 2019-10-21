"نقل البرلمان" توافق على تعديلات هيئة السكك الحديدية

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في اجتماعها المنعقد اليوم، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وبحضور وزير النقل، بعد إدخال عدد من التعديلات.



وتنص التعديلات على:

المادة الأولي: يُستبدل بنص المادة "7" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتي:



مادة "7": تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يحاوز تسعة أمتار، والمزلقانات بما لا يقل عن مائة متر من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.



المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم "7" مكرر لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، يكون نصها على النحو الآتي:



مادة "7" مكرر

عدا ما ورد بالمادة السابقة، وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضي، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة استغلالها بذاتها، أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.



ويدخل في حكم هذة المادة الأراضى والمبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها بقرار من مجلس الوزراء.



المادة الثالثة:

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.