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عالم

"ذا هيل" يكشف مخططات الكونجرس لتحدي ترامب وفرض عقوبات على تركيا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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كشف موقع "ذا هيل" الأمريكي، عن إصرار الكونجرس على إصدار عقوبات على تركيا، على الرغم من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنها.

وقال الموقع إن النواب الجمهوريين يناقشون تشريعات محتملة للرد على تداعيات قرار ترامب بسحب القوات من شمال سوريا، والغزو التركي لها.

وتابع أن هناك القليل من الدلائل على أن مجلس الشيوخ سيكون قادرًا على التحرك بسرعة، على الرغم من المعارضة الواسعة لاستراتيجية ترامب، وهناك بالفعل انقسامات عميقة داخل المجموعة حول ما إذا كان ينبغي أن يمر أي شيء، مما يعقد فرصة الحصول على أي مشروع قانون، من خلال الغرفة التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري.

ووافقت الإدارة على عدم تطبيق عقوبات إضافية على تركيا خلال وقف لإطلاق النار لمدة خمسة أيام، وستوافق إدارة ترامب على إسقاط العقوبات التي أعلنت الأسبوع الماضي.

وقال الموقع إن هذه الالتزامات من جانب الإدارة تعقد جهود الحزب الجمهوري لتمرير تشريع يعاقب أنقرة، وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، تعهد المشرعون بالمضي قدمًا في التشريعات.

ووافق مجلس النواب بالفعل على مشروع ينتقد قرار ترامب في سوريا بأغلبية، وتعهدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن يتبنى المجلس "حزمة عقوبات قوية من الحزبين"، كان من المتوقع إجراء هذا التصويت هذا الأسبوع، لكن أحد مساعدي الحزب الديمقراطي قال إنه تم تأجيله بسبب التغييرات في جدول مجلس النواب في أعقاب وفاة النائب إيليا كامينجز.

وتعهد اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالمضي قدمًا في تشريع العقوبات الخاص بهم على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقدم  جيمس ريش مشروع قانونه الخاص مع السيناتور روبرت مينينديز، أكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية، وينص على تقييد مبيعات الأسلحة إلى تركيا، ومعاقبة المسئولين الأتراك والسماح بالمساعدة الإنسانية للمدنيين السوريين.

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