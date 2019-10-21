والدة ياسمين صبري تحقق إنجازا في السباحة (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لوالدتها أثناء حصولها على 3 ميداليات ذهبية، و2 ميدالية فضية، وكأس أفضل سباحة في مسابقة أساتذة السباحة الدولية.



ويعود اهتمام "ياسمين" بالسباحة بسبب نشاطات والدتها في هذا المجال بشكل احترافي، حيث حصدت على عدد من ميداليات من قبل، وشاركت جمهورها فرحتها بهذا الإنجاز.



وحصلت الصور على عدد كبير من التعليقات الإيجابية.



