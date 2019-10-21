وفد الدقهلية يبحث الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا، والمكتب التنفيذي للحزب، اجتماعها الشهري؛ لبحث أنشطة اللجان بجميع مراكز المحافظة، وكذلك التحضير لدورة التثقيف السياسي الخاصة بشباب الوفد بمحافظة الدقهلية.



وقال سويلم: "إن العمل في اللجان لا بد أن يكون جماعيًا، حتى نضمن نجاح الحزب في الشارع".



واتفق الحضور على تشكيل لجنة تعيد صياغة الأفكار التي تمت مناقشتها ووضع برنامج لتنفيذها على أرض الواقع، على أن يتم توزيع تكليفات على أعضاء هيئات مكاتب الحزب بالمراكز تكون مسئولة عن توسيع رقعة الحزب في الشارع، واستقطاب كوادر قادرة على تمثيل الحزب في الشارع.