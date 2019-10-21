حرق علم إسرائيل في مظاهرات لبنان

يواصل المحتجون في لبنان التوافد إلى ساحات الاعتصام في مختلف المناطق اللبنانية، لليوم الخامس على التوالي، مطالبين باستقالة الحكومة وإسقاط النظام.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن المتظاهرين قاموا برفع العلم اللبناني، فيما عمد البعض إلى إحراق علم إسرائيل وسط ساحة رياض الصلح.



كما أحرق عدد من المتظاهرين في مدينة صور جنوب لبنان، والعلم الإسرائيلي مرددين هتافات تؤكد أنهم من "أول المقاومين للعدو الإسرائيلى".