دينا فؤاد رفقة ابنتها بنفس موديل الفستان (صور)

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة برفقه نجلتها التقطاها من حفل زفاف مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة.



وظهرت "دينا" مع ابنتها بإطلالة رقيقة، حيث أرتديا نفس موديل الفستان المنفوش، وعلقت على الصور، قائلة: "هدية ربنا ليا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد، كان مسلسل "قيد عائلي" الذي شارك في بطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، منة فضالى، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، وريم البارودي، إنتاج شركة فنون مصر، ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

