مصرع طفلة فى حادث انقلاب سيارة بالأقصر

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة كارو بناحية المنشأة العماري، ما أسفر عن إصابتها بإصابة خطيرة، أودت بحياتها.



تلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بمصرع "م. ا" 4 سنوات، إثر تعرضها لحادثة انقلاب عربة كارو بمنطقة المنشأة العماري شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابتها بإصابة بالغة الخطورة، أودت بحياتها، ولم تفلح محاولات الأطباء لإنقاذ حياتها.



تم التحفظ على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 9395 إداري قسم شرطة الأقصر لعام 2019، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة، بإشراف من المحامى العام لنيابات الأقصر.