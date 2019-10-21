عبدالعال: الرئيس السيسي أعطى «قبلة الحياة» لمدينة زويل

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس يهتم بالبحث العلمي والتعليم، وهو من أعطى قُبلة الحياة لمدينة وجامعة زويل بعد وفاة العالم الجليل أحمد زويل.



وأضاف عبدالعال، أن مصر ليست خارج منظومة التعليم والبحث العلمي، مضيفًا: "نحن دولة لنا تاريخ في البحث العلمي، ولدينا عقول متميزة".



جاء ذلك خلال رد "عبدالعال" على ما ذكره النائب أسامة شرشر من تدهور البحث العلمي في مصر.



وقال عبدالعال، مصر لها تاريخ وجامعات مصر تتقدم في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى وجود فرق كبير بين حرية وطلاقة البحث العلمي وإشراف الدولة.



جاء ذلك خلال مناقشة المجلس مشروع قانون مدينة زويل.