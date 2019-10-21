فضيحة جديدة.. داعش: تركيا ملجأنا والعدوان حررنا من سجون الأكراد

فضح عناصر تنظيم داعش، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن اعترفوا بأن عناصر التنظيم الذين هربوا من سجون الأكراد هربوا إلى تركيا.



وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، رسالة مقدمة من سجين عضو في تنظيم القاعدة وداعش، موجود في العراق، يكشف فيه عن صلته المباشرة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال الموقع إن الرسالة تتضمن أن التحقيقات الجنائية التي أجرتها معهم الشرطة التركية قبل 10 سنوات تقريبًا كانت مزيفة، ويدعى السجين يافوز كارا، المولود في 1 يناير 1975 في مقاطعة أكساراي بوسط الأناضول، واتهم بالسرقة والعضوية في جماعة إرهابية وسرق هو وشركاؤه شاحنة كوكا كولا لنهب حمولتها، وحاولوا سرقة مكتب بريد في إسطنبول لجمع الأموال لتمويل عمليات القاعدة في عام 2009، وزوجته هي مليك، المنتمية لتنظيم داعش وفق لائحة الاتهام التي وجهت إليها لعام 2016، وهي من نفس مسقط رأس أردوغان، ويُزعم أنها أحد أقاربه.



لم تفلح محاولة السطو لعام 2009 في الوقت الذي خطط فيه كارا وشركاؤه في تنظيم القاعدة، وهرب كارا لتفادي عقوبة السجن الصادرة بعد المحاكمة وذهب إلى سوريا مع زوجته للانضمام إلى داعش، تم القبض عليه هو وزوجته أثناء محاولتهما العودة إلى تركيا بطريقة غير قانونية، وتم اتهامهما لاحقًا في عام 2016.



وبتعليمات سرية من كيهان آي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في إسطنبول، أمر بإجراء تحقيق مع جميع ضباط الشرطة الذين تورطوا في ملاحقة خلية قاتلة من تنظيم القاعدة، وباستخدام غطاء سياسي من أردوغان في ملاحقة محققين قاموا بعملهم بموجب القانون، حاولت القاعدة إدانة كارا بتشويه صورة قادة الشرطة باتهامات بأن لديهم دوافع خفية، على أمل إطلاق سراحه.



وعلى الرغم من وجود أدلة دامغة في قضية عام 2009، مثل الأسلحة غير المرخصة والذخيرة ومواد القاعدة وإفادات الشهود والمشتبه بهم التي إدانته في محاولة السطو الفاشلة، جادل كارا في رسائله بأن كل ذلك لم يكن ذا صلة، وقال إنه استُهدف لأنه كانت لزوجته صلات قرابة بأردوغان وكان من نفس القرية، ومن المثير للدهشة أن المدعين الحزبيين أخذوا ادعاءاته على محمل الجد وأقاموا إجراءات جنائية ضد جميع ضباط الشرطة الـ 25 الذين شاركوا في التحقيق في أنشطة كارا في تنظيم القاعدة.



وتكشف بعض الوثائق السرية أن مزاعم كارا غير صحيحة، ومع ذلك فقد بدأت عملية ملاحقة ساحقة ضد المحققين الذين قاموا بالتحقيق مع خلية القاعدة في إسطنبول.



وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عناصر تنظيم داعش المحتجزين في السجون الكردية، طالبت الحكومة التركية بمواصلة عدوانها الوحشي على شمال شرق سوريا حتى يتمكنوا من الفرار من السجون.



وفي حديثها مع "كردستان 24"، قالت جهادية روسية: "نريد من تركيا أن تهاجم المنطقة هنا، إذا جاء الجيش التركي إلى هذه المنطقة، فسوف أكون قادرة على الفرار ومقابلة زوجي، الذي أعرف أنه في تركيا"، بينما قالت متطرفة فرنسية: "ستساعدنا تركيا على الفرار من هنا والذهاب إلى تركيا، "سمعنا أن الجيش التركي هاجم عين عيسى، وهربت شقيقاتنا المحتجزات هناك وهربن إلى تركيا".



