العثور على "رضيعة" في الزراعات بالأقصر

عثر أهالي الأقصر، اليوم الاثنين، على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل حوض زراعات أمام إحدى الشركات الكبرى للسيارات شمال الأقصر.



كان اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل حوض زراعات أمام شركة كبرى للسيارات، دون العثور على أية أوراق أو دلالات تكشف عن هوية والديها.



وعلى الفور تم نقلها لمستشفى الأقصر العام، وإيداعها قسم حضانات الأطفال، وبفحصها تبين أنها في صحة جيدة، وأن الحبل السري الخاص بها لم يتم قطعه بعد.



تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9394 إداري قسم الأقصر لسنة 2019، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.