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منة فضالى تشعل إنستجرام بتماريناتها في الجيم (فيديو)
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:30 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة منة فضالى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها أثناء تأدية بعض التمارين في إحدى صالات الجيم.
وأثارت "فضالى"، الجدل عبر السوشيال ميديا من جديد بعد ظهورها فى الجيم، وفقدانها الوزن بشكل مبالغ فيه، حيث ظهرت مرتدية بنطلون وتوب من اللون الأسود، واعتمدت على عدم وضع مكياج والظهور ببشرتها الطبيعية بعيدًا عن وضع مستحضرات التجميل.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي، كان مسلسل "قيد عائلي" الذي شارك في بطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، وريم البارودي، إنتاج شركة فنون مصر، ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة. شاهد
وأثارت "فضالى"، الجدل عبر السوشيال ميديا من جديد بعد ظهورها فى الجيم، وفقدانها الوزن بشكل مبالغ فيه، حيث ظهرت مرتدية بنطلون وتوب من اللون الأسود، واعتمدت على عدم وضع مكياج والظهور ببشرتها الطبيعية بعيدًا عن وضع مستحضرات التجميل.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي، كان مسلسل "قيد عائلي" الذي شارك في بطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، وريم البارودي، إنتاج شركة فنون مصر، ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة. شاهد