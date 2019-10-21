أحمد غلاب: مشاركة 23 جامعة فى أسبوع شباب الجامعات الإفريقية

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن بدء حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول، أمس، بأسوان جاء متماشيًا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.



وأضاف "غلاب"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تمت دعوة 23 جامعة مصرية، و21 طالبًا إفريقيا، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالية تمت بوجود الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولقي الاحتفال مشاركة كبيرة من الطلاب المصريين والأفارقة.



وأشار "غلاب"، إلى أنه خلال فعاليات الأسبوع سيكون هناك العديد من الأنشطة الفنية والرياضية والعلمية والثقافية والاجتماعية، منوهًا بأن الهدف الأساسي من هذا الأسبوع والأنشطة المقامة فيه هو التقارب بين الطلاب في إفريقيا وخلق الاندماج بينهم.

