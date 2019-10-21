اختناق 4 طالبات بمدرسة شبرا بابل فى الغربية

شهدت مدرسة شبرا بابل، التابعة لمركز المحلة التابع لمديرية تعليم الغربية، اختناق 4 طالبات في حصة المعمل، وتم نقلهن إلى المستشفى العام.



حيث أكد مصدر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن مدرسة شبرا بابل الثانوية للبنات شهدت اختناق 4 طالبات بالصف الأول الثانوي، أثناء نقل المعمل في حصة الكيمياء، مما أدى إلى خلع البلاستيك الموجود على فوهة الأنبوبة وخروج غاز؛ مما أدى إلى اختناق الطلبة.



وكشف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المدرس المسئول نقل 4 طالبات إلى مستشفى شبرا بابل لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الحالات جميعن شعرن بتحسن، وتم خروجهن من المستشفى في حالة جيدة، وأضاف أنه تم تأمين الأنبوبة الموجودة بالمعمل فورًا.