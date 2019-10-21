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الثقافة

"كيف أصبح العهد القديم كتابًا".. جديد القومى للترجمة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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صدرت حديثًا عن المركز القومى للترجمة، الطبعة العربية من كتاب ""كيف أصبح العهد القديم كتابًا: تدوين إسرائيل القديمة" من تأليف ويليم م.شينيدويند، من ترجمة أحمد عبد المقصود الجندى، ومن مراجعة أحمد محمود هويدى.

يحاول هذا الكتاب الإجابة عن السؤال التالى: من كتب العهد القديم؟ ومن خلال صفحاته؛ يقدم الكتاب وصفًا تاريخيًا عن الكتابة عند بنى إسرائيل فى العصر القديم، ولهذا يستعرض عددًا من الأسئلة، مثل: ما وظيفة الكتابة فى المجتمع الإسرائيلى القديم فى مراحله التاريخية المختلفة، وكيف انعكس الاهتمام المتزايد بالكتابة فى إسرائيل القديمة على مسألة بناء العهد القديم وأدبه وتكوينه، وكيف ينظر العهد القديم نفسه إلى عملية تدوينه وانتقاله من الشفاهية ليكون نصًا مكتوبًا، وكيف عبرت نصوصه عن ذلك، وما العلاقة بين التراث الشفوى والنص المكتوب، أيضًا يحاول الإجابة عن سؤال متى وكيف أصبحت الكلمة المكتوبة بديلًا عن التراث الشفوى.

يوظف المؤلف النظرية التفكيكية التى تُعلى من شأن القارئ، وتضعه فى مكانة لا تقل عن مكانة كاتب النص؛ من خلال ذلك يعالج قضية ذات أهمية كبيرة فى عمله وهى: أيهما أكثر أهمية: مؤلف النص أم المجتمع؟ ويناقش فكرة احتمالية تغيير فهم النص بتغيير القراء والعصور؛ على أساس أن المؤلف واحد بينما المجتمع متغير، وإذا أسقطنا ذلك على نصوص العهد القديم التى كانت تنتقل شفاهة لأجيال عديدة حتى تمت كتابتها؛ فإن ذلك يعنى اختلاف ما وضعه المؤلف الأول عما تم تدوينه فى النهاية اختلافًا كبيرًا، حيث انتقل النص من جيل إلى جيل دون تدوين، وظلت هذه العملية تتكرر حتى تم تدوين النص فى النهاية، حسب فهم المستمع الأخير.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن تاخر ظهور الأبجدية عن زمن تأليف النصوص أسهم بدرجة كبيرة فى انحراف نصوص العهد القديم عن مقاصد مؤلفيها الأولين، ومن هنا كان لا بد أن ننظر إلى تأليف النص فى ذلك الوقت على أنه عمل جماعي، وليس عمل لفرد واحد.

المؤلف ويليم. مزشنيدويند، أستاذ دراسات العهد القديم واللغات السامية بجامعة كاليفورنيا، له عدد من المؤلفات والأبحاث فى مجال دراسة العهد القديم.

المترجم أحمد عبدالمقصود الجندى، حاصل على درجة الدكتوراه فى دراسات العهد القديم فى عام 2007، يعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الآداب بجامعة القاهرة، له عدد من المؤلفات نذكر منها: "محاضرات فى الديانة اليهودية"، "أيدولوجيا تفسير العهد القديم"، و"تاريخ اليهود من بدايته حتى نهاية العصر الفارسى".

المراجع أحمد محمود هويدى، رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة القاهرة، له عدد كبير من المؤلفات فى مجال الاستشراق والعهد القديم وتاريخ اليهود، نذكر منها: "معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة"، و"أسفار العهد القديم: مدخل نقدى" و"المدخل إلى الاستشراق ومدارسه".

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