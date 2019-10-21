اتفاقات «مصرية- كويتية» بمليار دولار لتنمية سيناء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، والشيخ جابر الصباح نظيره الكويتي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وذلك عقب انتهاء مباحثات مشتركة أجراها الطرفان في حضور قيادات رفيعة المستوى من البلدين.



جاءت أولى مذكرات التفاهم في مجال الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة الكويتي.



تلاها اتفاقيات لتمويل مشروعات المرحلة الثانية لتنمية سيناء بنحو مليار دولار أمريكي، وقعتها وزيرة الاستثمار مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي.



أما الاتفاقية الثالثة للتمويل بقيمة 86 مليون دولار لاستكمال طريق النفق شرم الشيخ.



يأتي ذلك في إطار زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء الكويتي على رأس وفد رفيع المستوى؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، والتي بدأت أمس.