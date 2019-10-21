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سياسي

عبدالعال يبحث سبل التعاون مع جابر الصباح

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:53 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء ‏الكويتي والوفد المرافق له.

حضر اللقاء من الجانب المصري والسيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والسيد المستشار محمود فوزي عبدالباري، الأمين العام لمجلس النواب، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والطاقة والخطة والموازنة ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية بمجلس النواب.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور على عبدالعال بسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والوفد المرافق لسيادته، مشيدًا بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على تقدير مصر حكومة وشعبًا لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لدوره الداعم والبناء الذي يقوم به تجاه مصر وقضايا الأمة العربية.

واستعرض الدكتور على عبدالعال خلال اللقاء العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، في ضوء المحطات التاريخية التي مرت بها العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما تطرق الدكتور على عبدالعال للعلاقات البرلمانية المصرية الكويتية والتنسيق المتبادل بينهما في المحافل البرلمانية الدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي، وطلب الدكتور على عبدالعال نقل تحياته وتهانيه لصاحب السمو، أمير دولة الكويت على سلامة الوصول من رحلته العلاجية متمنيًا لسموه تمام الشفاء.

من جانبه، وجه جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي جزيل الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال على حفاوة الاستقبال التى لاقاها الوفد الكويتي، ومؤكدًا على العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في كل المجالات، والتى تعبر عنها المواقف التاريخية بين البلدين الشقيقين.

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