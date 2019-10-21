الحكومة اللبنانية توافق على كل بنود ورقة الحريرى ما عدا الكهرباء

وافق مجلس الوزراء اللبناني في اجتماعه اليوم الإثنين، على بنود الورقة الإصلاحية، المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري، لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.



وذكرت الرئاسة اللبنانية، على حسابها على موقع تويتر، أن مجلس الوزراء "يناقش الآن البند الأخير المتعلق بالكهرباء".



وتضمنت الورقة الاقتصادية المقدمة من الحريري، بتحديد سقف رواتب القضاة والمدراء ومخصصات اللجان الحكومية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، وإلغاء بعض المجالس والوزارات مثل وزارة الإعلام، وإقرار قانون استعادة المال المنهوب، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25 في المائة وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب- الإنماء والإعمار- المهجرين).