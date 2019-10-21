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مصر

تسليم 200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة فى الدقهلية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:48 م
جريدة الدستور
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سلم وزير القوى العاملة، ومحافظ الدقهلية، 200 عامل من العمالة غير المنتظمة من المسجلين بمديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، "شهادات أمان".

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تُولى كامل اهتمامها بأبنائها، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء كامل الجُهد تركيزًا واهتمامًا بالعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تدخر جُهدًا في شمول الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن هذه الرؤية الشاملة تتواكب مع محاولة وضع آليات جديدة خاصة بعملية التشغيل بشكلٍ أكثر جديَّة، والتدريب بصورةٍ أكثر واقعية لهذه الفئةِ من العمال، بحيثُ تشكل هذه الآليات ضمانًا بصورةٍ أكبر وبشكل أكثر فاعلية، لضمان حياة كريمة لهم ولذويهم، وتحقيقًا لأقصى قدر ممكن لهم من الرعاية في كل النواحي صحيًا واجتماعيًا.

وأشاد الوزير بالمجهودات الكبيرة التي بُذلت من جانب مديرية القوى العاملة بالدقهلية، التي تتميز دائمًا بوجود عناصر جادة قادرة على أداء الموكول إليها من أعمال بكل تفانٍ وإخلاص.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تبذلُ  جهودًا كبيرة لتحقيق الرخاء لكل أبناء الشعب المصري، طالبًا من جموع الشعب والعمال، التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، للوصول إلى ما نصبو إليه ونحلمُ به جميعًا من غدٍ مشرق لأبنائنا وأحفادنا، وتكون مصر دائمًا في مَصَافِّ الدول المتقدمة في مكانتها الرائدة التي تليقُ بها دائمًا رائدًة سبَّاقة.

وشدد الوزير على أهمية التيقن والتأكد مما يتردد من شائعات تستهدف النيل من الدولة المصرية، وردًا على المتربصين الذين يشككون فيما تقوم به الدولة من إنجازات كبيرة تسابقُ الزمن وتتخطَّى القدرة على الاستيعاب.

وفي ختام كلمته وجه الوزير خالص شكره إلى جميع عمال مصر على ما يبذلونه من جُهدٍ وعرق في بناء الوطن، ودفع مسيرة الإنتاج، وبناء الاقتصاد المصري بالصورةِ التي تليق طالبًا منهم بذل المزيد من الجهد والعرق لرفعةِ شأن هذا الوطن، وجعل رايتهِ عاليًة خفاقًة دائمًا.

من جانبه رحب محافظ الدقهلية بوزير القوى العاملة بوجوده في محافظة الدقهلية، مقدمًا له خالص شكره على جهوده الحثيثة المبذولة في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل المصرية، وبما يعقده من ملتقيات توظيف فاعلة توفر فرص عمل حقيقية للشباب المصري، وبجهوده المبذولة في تطوير ملف التدريب المهني في مصر بالصورة المُثلى التي تليق.

وأكد أهمية فكر ريادة الأعمال ونشر هذه الثقافة بين أوساط الشباب المصري، مضيفًا أن العمل الحر وريادة الأعمال هما مستقبل مصر، مشددًا على أن الدولة المصرية تهتمُ اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان المصري وتنميته.

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