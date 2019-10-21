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مصر

معامل تأثير واستشهاد "أرسيف": الدكتور عادل عبد الغفار ضمن أعلى 5 % من المؤلفين الذين استشهد بأبحاثهم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:42 م
عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار
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أعلن تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "Arcif" أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمى عن ورود الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة ضمن أعلى 5% من المؤلفين الذين تم الاستشهاد بمقالاتهم العلمية، من أصل " 13 ألف مؤلف " ضمن أكثر من " 105 مؤلف " تم دراسة ومراجعة استشهاداتهم المرجعية، وذلك من مجموع تقارير معامل "أرسيف" التي تغطي الفترة من 2012 - 2017.

جاء ذلك فى التقرير السنوى الرابع للمجلات الذى أطلقه معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "أرسيف ARCIF" للعام 2019، وهى إحدى مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمى خلال الملتقى العلمى الذى أقيم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ببيروت خلال شهر أكتوبر الجارى تحت عنوان "مؤشرات الإنتاج والبحث العلمى العربى والعالمى فى التحولات الرقمية للتعليم الجامعى العربى".

يذكر أن معامل "أرسيف" قام بجمع ودراسة وتحليل ما يزيد على (4300) عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية فى مختلف التخصصات، صادرة عن أكثر من (1400) هيئة جامعية وعلمية أو بحثية فى (20) دولة عربية، ونجح منها (499) مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "أرسيف" فى تقرير 2019، وأعلنت فى تقريرها اختيار د. عادل عبد الغفار ضمن قائمة أعلى 5% مؤلف يتم الاستشهاد بمؤلفاتهم ضمن مجموع تقارير معامل "أرسيف" التى تغطى الفترة من 2012 -2017.

جدير بالذكر أن معامل "أرسيف" للتأثير والاستشهادات المرجعية العربى يخضع لإشراف "مجلس الإشراف والتنسيق" الذى يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية وهى: (مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية فى الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، جمعية المكتبات المتخصصة العالمية/ فرع الخليج)، بالإضافة إلى لجنة علمية تضم خبراء وأكاديميين ذوى سمعة عالمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

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