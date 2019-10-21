القوات الخاصة الأفغانية تقتل وتعتقل 13 مسلحًا من طالبان

لقي 9 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم، فيما تم إلقاء القبض على 4 آخرين، خلال عمليات أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في أقاليم غازني ولوجار وقندهار.



وقال مسئولون عسكريون، اليوم الإثنين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن القوات الخاصة نفذت عمليات أمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، تمخضت عن مقتل 5 مسلحين في حي جيرو بإقليم غازني؛ وتدمير مخبأ أسلحة تابع للمسلحين.



وأضاف المسئولون أن 4 مسلحين آخرين قتلوا على يد القوات الخاصة في حي خاروار بإقليم لوجار، وتم إلقاء القبض على 4 مسلحين من طالبان في غارة جوية استهدفت معاقلهم في إقليم قندهار.

