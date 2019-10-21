لعنة الإصابات تطارد لاعبى فريق "روما"

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، الإيطالية، أن لعنة الإصابات ما زالت تلاحق لاعبي فريق روما.



يشار إلى أن فريق روما يواجه خطر افتقاد خدمات نجمه بريان كريستانتي، حتى نهاية العام الجاري، بعد معاناته من إصابة قد تجبره على الخضوع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.



وذكرت الصحيفة أن اللاعب كريستانتي، لاعب وسط الفريق يعاني من مشكلة في العانة، قد يجري بسببها عملية جراحية، مشيرة إلى أنه لدى خضوعه لها سيغيب عن صفوف "ذئاب روما"، حتى مطلع العام القادم "2020".



كما تعرض اللاعب نيكولا كالينيتش، مهاجم الفريق، لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.



جدير بالذكر أن الفريق يعاني من إصابات طالت العديد من لاعبيه: هنريك مخيتريان، وأوندير، ودياوارا، وزاباكوستا، ولورينزو بيليجريني.