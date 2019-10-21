روسيا تنفى إعلان "حالة الطوارئ" خلال مناورات "الرعد ـ 2019"

نفت وزارة الدفاع الروسية ما يتردد من أنباء عن إعلان "حالة الطوارئ" خلال مناورات "الرعد ـ 2019" الاستراتيجية، التي جرت تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن المعلومات التي نشرتها صحيفة روسية بشأن حالة الطوارئ المزعومة خلال مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "الرعد ـ 2019" غير صحيحة بتاتًا.



وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية قد أشارت، نقلًا عن مصادر عسكرية، إلى أن "حالة طوارئ" أُعلنت خلال مناورة القيادة والأركان الروسية الاستراتيجية "الرعد 2019".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة في إطار تدريبات "الرعد- 2019" بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن حالة الطوارئ تُعلن عادة في حال وقوع بعض المشاكل أو لتوفير درجة قصوى من الأمن لمثل تلك المناورات.