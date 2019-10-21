"أمهات مصر" يستنكرن دخول متسول مدرسة بسوهاج: يجب فتح تحقيق عاجل

شهدت مدرسة الزهراء بقرية شندويل التابعة لمدينة المراغة محافظة سوهاج، دخول أحد المتسولات إليها وليس بالمدرسة فقط، بل داخل الفصول تتسول وتمد يدها ليعطيها الطلاب والمدرسين، مما أثار غضب أولياء الأمور ورواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



واستنكرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، واقعة دخول أحد المتسولات إلى المدرسة، موضحة أن الواقعة غريبة والأولى من نوعها، متسائلة: " كيف سمحت إدارة المدرسة والمشرفين والحارس على بوابة المدرسة بدخول السيدة داخل المدرسة والسماح لها بدخول الفصول ؟".



وطالبت عبير في تصريحات خاصة، وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين إذا ثبتت صحتها، مشددة على ضرورة تشديد الأمن والأشراف داخل المدارس من أجل انضباط واستقرار العملية التعليمية وعدم تكرار مثل هذه الواقع، فضلًا عن ضرورة قيام رؤساء الأحياء والمدن بعمل جولات مفاجئة ودورية على المناطق المحيطة بالمدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بجوار أسوار المدارس.