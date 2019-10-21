الكهرباء للبرلمان: نتيح خدمة تقسيط مقايسات تركيب العدادات

قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن خدمة تقسيط المبالغ الخاصة بمقايسات تركيب العدادات متاحة للمواطنين، وذلك بدفع 50% من قيمة المبلغ وتقسيط الباقى لمدد تصل إلى 3 سنوات.



وأضاف خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة مدى استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة فى قطاع الكهرباء، أنه يمكن استثناء القرى والنجوع من الالتزام بدفع نسبة الـ50% كمقدم، متابعًا: يمكن النظر فى ذلك الأمر إلى القرى لكن ليس من المعقول أن يتم استثناء من يبنى برجًا.



وفى سياق متصل، أشار المهندس محمد السيسى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى أنهم بصدد تعديل اللوائح الخاصة بالمحاسبة التجارية والمقايسات، وذلك لخدمة المشترك، ومن المتوقع عرضها على مجلس الوزراء قريبًا، قائلًا: "للأسف هناك أنماط استهلاكية غير مضبوطة، فنجد كافة الأجهزة الكهربائية شغالة في حجزة بينما المواطن يجلس فى مكان آخر، وهذا الأمر مش موجود غير عندنا".