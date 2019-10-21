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سياسي

المصريين الأحرار ببورسعيد ينظم ورش لتأهيل الشباب لسوق العمل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:15 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أعلنت لجنة التنمية المجتمعية بحزب المصريين الأحرار ببورسعيد، عن توافر فرص عمل للشباب اللحامين علي أن تكون لهم الأولوية، بعد اجتيازهم تدريب تأهيلي تنظمه اللجنة لمدة ثلاثة أشهر، يتحصل فيها المتدربين على مكافآت أثناء فترة التدريب.

وياتي ذلك بناءً على توجيهات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، وإشراف محمد صفا أمين الحزب بالمحافظة، وتنظيم المهندسة سالي علي مسئولة اللجنة ببورسعيد.

وأكدت أمانة الحزب ببورسعيد، إن التدريبات تهدف تطوير وتفعيل لخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة وتنفيذًا لخطة الحزب في المساهمة المجتمعية لتطوير وتفعيل فرص العمل المنتجة للشباب والتأهيل للتعليم وخلق كوادر جديدة ناجحة ومؤهلة للعمل.

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