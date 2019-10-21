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محافظات

"أبعاد المشكلة السكانية" ندوة غرب الإسكندرية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:12 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، بالتعاون مع إدارة غرب التعليمية، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "أبعاد المشكلة السكانية"، بمدرسة السادات الثانوية بنين، في إطار حملة الإعلام السكاني تحت شعار "فكر واختار تنظيم الأسرة أفضل قرار".

وأوضح مجدي الغريب، مدير المركز، العلاقة بين الزيادة السكانية والمشكلات التي يعاني منها المجتمع، وأنه يجب الاستفادة من الثروة البشرية في تحقيق التنمية، خاصة أن نسبة كبيرة من السكان في مرحلة الشباب يمكن الاستفادة منها.

وأضافت الدكتورة إيمان أحمد، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أن أبعاد المشكلة السكانية، هي زيادة عدد السكان وانخفاض الخصائص السكانية، وسوء توزيع السكان، والتفاوت الكبير بين الطبقات الاجتماعية.

كما أضافت أن النمو السكاني السريع يسبب ضغوطا اقتصادية ويظهر تأثيره على الخدمات المختلفة من المدارس والمستشفيات والزحام الشديد وزيادة معدلات البطالة وعمالة الأطفال ونقص الخدمات وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة معدلات الجريمة والانحراف.

وأشارت إلى أن هناك عدم توازن بين عدد السكان وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسر عدم إحساس المصريين بالتنمية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال إلا أن المشكلة لم يتم حلها، وذلك لعدة أسباب، منها ارتفاع معدلات الأمية، وعدم ربط التعليم بسوق العمل، وانتشار المفاهيم الخاطئة المرتبطة بتنظيم الأسرة، سواء كانت اجتماعية متعلقة بمفهوم العزوة وتفضيل الذكور على الإناث.

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