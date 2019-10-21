حقوق إنسان النواب تتوسع في طلبات الإفراج عن الشباب المحتجزين

أكدت لجنة حقوق الإنسان فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد على التوسع فى طلبات الإفراج عن الشباب المحتجزين وفقا لقرار رئيس الجمهورية الخاص بالعفو عن الشباب المحبوسين.



وشددت اللجنة على دعمها الكامل والتام لمؤسسات الدولة الوطنية والسيد رئيس الجمهورية مؤسسة القوات المسلحة الباسلة ومؤسسة الشرطة والقضاء والإعلام الوطنى وأن اللجنة تنحاز للشعب المصري وتعلم مدى تحمل الشعب المصري الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من مخاطر داخلية وخارجية وأن الشعب المصري أعلن رفضة التام والكامل ومحاولة الوقيعة بينه وبين مؤسسات الدولة الوطنية والتى هى محل الثقة الكاملة.



وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن دور الانعقاد الأخير هى ال 100 متر الأخيرة وحث النواب على مواصلة جهودهم فى التأكيد على معايير حقوق الإنسان طبقا للمعايير العالمية والمحلية.



وقررت اللجنة فى الجانب التشريعي لدراسة ومراجعة التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ودراسة القوانين التي تحال للجنة ودراسة بعض التعديلات فى بعض القوانين وخاصة القوانين التى تتعلق بحقوق الإنسان وأصبحت قوانين قديمة ولا تتناسب مع العصر ومنها قوانين الأحوال الشخصية، والحبس الاحتياطى والعنف ضد المرأة.



وأكدت اللجنة أنها ستواصل الجانب الرقابي من رصد ومتابعة الحقوق والحريات العامة للمواطن المصري مع ما يتوافق مع مواد الدستور وكفالة المواطن المصري والمساواة فى الحقوق والحريات وحق الحياة الأمن لكل إنسان وتجريم وتغليظ عقوبة التعذيب بكل صورة وأشكاله وأيضا التواصل مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدني ومناقشة كافة حقوق الإنسان والتواصل المستمر مع وزارة الخارجية وشئون مجلس النواب والهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة العامة للإعلام والصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام لتصحيح الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان فى مصر لنقل ما يحدث فى مصر من إيجابيات، والتواصل مع وحدات حقوق الإنسان المنشأة حديثا والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس المختصة، وأيضا الشكاوى التى تأتى للجنة ومتابعة دقيقة لأي انتهاكات يتعرض لها الأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة سواء فى دور الرعاية أو خارجها.



كما قررت اللجنة إستمرار اللجنة فى زيارتها الخارجية والداخلية وزيارة السجون وأقسام الشرطة والمستشفيات والقرى الأكثر فقرا والرد على ما تثيره المنظمات الدولية من تقارير دورية وعقد لقاءات دورية مع سفراء الاتحاد الأوروبي والأمريكتين والدول العربية.