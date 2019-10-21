بوروسيا دورتموند يُغرم سانشو 100 ألف يورو بسبب التأخير

فرض بوروسيا دورتموند، غرامة مالية قيمتها 100 ألف يورو (111 ألف دولار) على لاعبه الإنجليزي جادون سانشو.



وأنه تم فرض الغرامة على اللاعب بسبب تأخر عودته إلى النادي، بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده.



وكان لوسيان فافر، المدير الفني لدورتموند، قد استبعد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا من تشكيلة الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 1 - صفر، أمس الأول السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، كإجراء تأديبي.



ويتوقع عودة سانشو للمشاركة مع دورتموند، في المباراة المقررة أمام إنتر ميلان الإيطالي، بعد غد الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.