مادن يدير مباراة برشلونة وسلافيا براج فى دورى أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة سلافيا براج وبرشلونة، في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، للحكم الأسكتلندي بوبي مادن.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الحكم البالغ من العمر 40 عامًا، سيدير المباراة المقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء، وسيعاونه كل من ستيوارت وديفيد روم، بالإضافة للحكم الرابع كيفين كلانسي.



وكشفت الصحيفة عن أن مادن أصيب في عام 2016 بسرطان الغدة الدرقية، والتي أجبرته على الخضوع للعلاج لعدة أشهر ابتعد على إثرها عن التحكيم، لافتة إلى أن الحكم الألماني دنيز آيتكين، سيقود صافرة مباراة فالنسيا أمام نظيره ليل الفرنسي.



ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره سلافيا براج، في المباراة التي ستقام على ملعب إدين أرينا، مساء الأربعاء المقبل.