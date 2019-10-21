تحرير 30 محضرًا فى حملة لتموين بنى سويف

نفذت مديرية التموين ببني سويف، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية على البدالين "البقالين" التموينيين وأصحاب مشروع "جمعتي" للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية، والتزامهم بأسعار السلع التموينية التي تصرف للمواطنين من مستحقى دعم المقررات التموينية.



وأسفرت الحملة عن تحرير 30 مخالفة والتي شملت: 7 محاضر خاصة بعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية سارية، و12 محضرًا خاصًا بالتوقف عن ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، و4 محاضر لنقص أوزان سلع تموينية، وحيازة سلعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 100 كيلو جرام من السكر"ناقص وزن"، و20 كيلوجرامًا من العدس غير صالح للاستهلاك الآدمي.



يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة في مجال الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.