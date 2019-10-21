الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

اقتصاد

خبراء: التجارة الحرة الإفريقية تحتاج إلى تطوير البنية التحتية‎

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:09 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال كبير الباحثين في معهد الدراسات المالية "آي إف إس"، سعيد بواكيه، اليوم الإثنين، إن قارة إفريقيا بحاجة ماسة إلى تحسين البنية التحتية لدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، لكن رأس المال اللازم للقيام بذلك ليس متاحًا الآن بسهولة.

وأكد كبير الباحثين في المعهد الرائد في غانا، أن نجاح الرؤية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يستلزم دعم الصين في مجال البنية التحتية للتجارة بالقارة.

وأوضح الخبير الغاني أن الصين ستستفيد على المدى الطويل من الاقتصاد الإفريقي المُوسع، لاسيما في ضوء وجود علاقة تجارية أكثر شمولاً مع الصين، مشيدًا بفكرة إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية، لأنها ستحقق النفع للمصنعين والمستهلكين على حد سواء.

وتابع: "أنه في حال ساعدت التجارة الدول الإفريقية- على المدى الطويل- في تحقيق نمو بسرعة كبيرة، فإنها ستُعزز بالتأكيد التجارة القادمة من الصين، لأن الاقتصادات الإفريقية ستكون كبيرة، بما يكفي للشراء من داخل إفريقيا وخارجها".

واستطرد الخبير الغاني قائلا: "إن تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية سيساعد على توسيع الاقتصاد الإفريقي بشكل عام، وهو ما من شأنه أن يعزز أيضًا التجارة مع دول عالمية مثل الصين".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

النائب العام عن "شهيد الشهامة": نسعى لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

منذ يومين

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

منذ حوالي 4 ساعات

الإندبندنت: اكتشاف توابيت "العساسيف" سينعش السياحة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

حبس سنة وغرامة 5 آلاف.. تعديلات قانون العقوبات لحفظ حق النفقة

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

حبس سنة وغرامة 5 آلاف.. تعديلات قانون العقوبات لحفظ حق النفقة

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

النائب العام عن "شهيد الشهامة": نسعى لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

أيام زمان

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

إطلاق "المحفظة الوردية" لمكافحة سرطان الثدى بالجامعة العربية

"الكيتو" يسبب تفاقم التهاب الجلد

24 أكتوبر.. اليوم العالمي لشلل الأطفال

في يومه العالمي.. كيفية الوقاية من هشاشة العظام

الرئيس نيوز

حزب الكرامة: سنشارك في الاستحقاقات المقبلة عبر ائتلاف "أحزاب الحركة المدنية"

مخيون: "حزب النور" مستعد للترشح في المحليات والشورى لكن ننتظر صدور القوانين

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي

في مذكرة لـ"الوزراء".. "العامة للبنوك" تطالب بإصلاح منظومة العمل بالتأمينات الاجتماعية

منوعات

الزجاجات البلاستيكية.. وسيلة لشراء تذاكر المترو في روما

متحف عملاقة الأثاث السويدية ايكيا يقدم لضيوفه كرات اللحم

ارتفاع معدلات البدانة بسبب التحول في طبيعة النظام الغذائي

علماء يطلقون مشروعا يساعد على رسم خريطة لخلايا جسم الإنسان

كشكول

"أرسيف": عادل عبد الغفار ضمن أعلى ٥٪؜ من المؤلفين المستشهد بأبحاثهم

نادي أعضاء التدريس بالفيوم: التعاقد المؤقت قتل لطموحات المُعيد

بالصور.. "الخشت" يستقبل العالم المصري فاروق الباز

بالصور.. عميد "طب الأزهر" يفتتح دورة الإسعافات الأولية

إسلام سياسي

الإخوان تسىء للبابا تواضروس.. ومصادر: الجماعة تتحالف مع شخصيات مسيحية لاستكمال التشويه

إخواني يكشف انتحار 3 من شباب الجماعة في تركيا يأسًا من أوضاع قادتهم

"وطن" الإخوانية تهاجم شباب الجماعة بسبب انتحار 3 منهم

من هو الإرهابي عوف أبوالمهاجر الذي قتله الأمن التونسي؟


زيت وسكر

4 أسباب تلغي ترخيص شركات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج

تفاصيل خطة الـ 50 مليار دولار لتحقيق الأمن المائي

كيف تواجه “الصحة” الأمراض الوبائية بالموانئ والمطارات؟

بيع 15 محلًا تجاريًا في مزاد علني بدمياط الجديدة

مقالات الرأي
عمرو خالد
حين تفوض ربك للحكم فى قضيتك
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
المزيد

الثقافة

أمين عام الأعلى للثقافة يكرّم عددا من رموز فن المسرح

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"الرعب البيئي" اتجاه روائي تحتاجه الأرض في مواجهة "تغير المناخ"

حفل توقيع "الرحلة 508" في دار بدائل الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك