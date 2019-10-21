خبراء: التجارة الحرة الإفريقية تحتاج إلى تطوير البنية التحتية‎

قال كبير الباحثين في معهد الدراسات المالية "آي إف إس"، سعيد بواكيه، اليوم الإثنين، إن قارة إفريقيا بحاجة ماسة إلى تحسين البنية التحتية لدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، لكن رأس المال اللازم للقيام بذلك ليس متاحًا الآن بسهولة.



وأكد كبير الباحثين في المعهد الرائد في غانا، أن نجاح الرؤية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يستلزم دعم الصين في مجال البنية التحتية للتجارة بالقارة.



وأوضح الخبير الغاني أن الصين ستستفيد على المدى الطويل من الاقتصاد الإفريقي المُوسع، لاسيما في ضوء وجود علاقة تجارية أكثر شمولاً مع الصين، مشيدًا بفكرة إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية، لأنها ستحقق النفع للمصنعين والمستهلكين على حد سواء.



وتابع: "أنه في حال ساعدت التجارة الدول الإفريقية- على المدى الطويل- في تحقيق نمو بسرعة كبيرة، فإنها ستُعزز بالتأكيد التجارة القادمة من الصين، لأن الاقتصادات الإفريقية ستكون كبيرة، بما يكفي للشراء من داخل إفريقيا وخارجها".



واستطرد الخبير الغاني قائلا: "إن تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية سيساعد على توسيع الاقتصاد الإفريقي بشكل عام، وهو ما من شأنه أن يعزز أيضًا التجارة مع دول عالمية مثل الصين".