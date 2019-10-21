رئيس بايرن ميونخ يعلن عدم مشاركة زوله في نهائيات يورو 2020

قال أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ، إن مدافع الفريق نيكلاس زوله سيغيب، على الأرجح، حتى نهاية الموسم الجاري، ولن يشارك مع المنتخب الألماني في نهائيات يورو 2020، بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة.



وأضاف هونيس قبيل توجه بايرن ميونخ إلى اليونان لخوض مباراته المقررة أمام أولمبياكوس غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا "هكذا تبدو الأمور، موسمه قد انتهى.. عليه ألا يعلق الأمل على المشاركة بالبطولة الأوروبية، عليه نسيانها تماما".



وخضع لاعب قلب الدفاع، زوله لعملية جراحية أمس الأحد، إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل 2-2 مع أوجسبورج.