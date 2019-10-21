عبداللطيف: النيابة فرغت كاميرات واقعة الاعتداء على محامي المحلة

صرح ماجد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن المحلة، بأن نيابة أول المحلة استمتعت إلى شهادة شهود الإثبات، في قضية اعتداء الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، الضابط بقسم شرطة أول المحلة، على المحامي أحمد رمزي، وفرغت الكاميرات التي صورت الواقعة محل حدوثها، وأمام القسم.



وأضاف "عبد اللطيف"، أن النيابة ستستمع خلال الفترة المقبلة لشهادة رئيس مباحث قسم أول المحلة، وأقوال أفراد الكمين المصاحب للضابط المتهم، إضافة لسؤال المحامي أحمد رمزي عن أحداث الواقعة مرة أخرى.



يشار إلى أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المحلة، قد جدد حبس الملازم أول عبدالرحمن الشبراوي، الضابط بقسم شرطة أول المحلة، 15 يوما على ذمة القضية رقم 11226، لسنة 2019، جنح أول المحلة الكبرى، لاتهامه بالاعتداء على المحامي أحمد رمزي، مساء الخميس الموافق 3 أكتوبر الجاري، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه.