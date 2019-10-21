رسالة كويتية إلى قطر فى ظل استمرار المقاطعة

سلم سفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي، وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رسالة خطية من نائب رئيس مجلس وزراء الكويت ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.



تأتي رسالة الكويت إلى قطر في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الثالث، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب تعاونها مع إيران ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط.



وحددت دول الرباعي العربي 13 شرطًا لإنهاء المقاطعة العربية وبحث عودة العلاقات مع قطر من جديد، وفي مقدمتها التوقف عن تمويل الجماعات الإرهابية، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، فيما جددت الدوحة دعوتها للحوار غير المشروط.