RevUP Advertisements
سقوط 16 بلطجيًا فى قبضة "الداخلية"
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:58 م
عماد سليمانطباعة
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لمكافحة أعمال البلطجة وحائزي الأسلحة البيضاء والنارية.
أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 16 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 16 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.