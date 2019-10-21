سقوط 16 بلطجيًا فى قبضة "الداخلية"

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لمكافحة أعمال البلطجة وحائزي الأسلحة البيضاء والنارية.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 16 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

