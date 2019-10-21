تحرير 175 محضرًا وغرامة فورية في أسيوط

تكثف محافظة أسيوط جهودها للقضاء على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالقرى والمراكز، وتوزيع 21 مفرمة للمخلفات الزراعية لتشغيلها وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".



وقالت هالة فرغلي، مدير إدارة البيئة بمحافظة أسيوط، إنه جار تخصيص أماكن لتجميع المخلفات الزراعية بكل قرية على أن تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية، ويتم إخطار الحماية المدنية بتلك الأماكن تحسبًا لحدوث أي حرائق محتملة؛ تمهيدًا لنقلها لأماكن المفارم، فضلا عن تحرير 175 محضرا وغرامة فورية للمخالفين حتى الآن.



وأكدت أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وضرورة استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز، وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمساءلة القانونية، فضلًا عن تحرير المحاضر والغرامات الفورية للمخالفين.



وأشارت إلى تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة، والقضاء على الحرق المكشوف للمخلفات من خلال تعظيم الاستفادة منها، وتحويلها إلى سماد عضوي وعلف للحيوانات، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لعمل مشروعات صغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والحصول على القروض المناسبة لصناعة الأخشاب من المخلفات.



وأضافت أن حملات الإدارة المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، تمكنت من تحرير ما يقرب من 175 محضر حرق مخلفات زراعية بمختلف القرى والنجوع حتى الآن، وفرض غرامات على المخالفين تبدأ من ألف جنيه وتجاوزت 10 آلاف جنيه على حسب مساحة الأرض.