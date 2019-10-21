الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

الخارجية: مصر تفتح أبوابها للاجئى الدول الأشقاء

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:11 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
طباعة
أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اهتمام مصر بقضايا اللاجئين والعائدين والنازحين داخليًا في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الإفريقي لحقوق الإنسان الذي يوافق 21 أكتوبر من كل عام، والذي يركز هذا العام على هذه القضايا، مُشيرًا إلى أن مصر تفتح دومًا أبوابها لكل الأشقاء، الذين تمر بلادهم بأزمات أو نزاعات، ولم تتوان يومًا عن تقديم كل سبل الدعم لهم وتستضيف أعدادًا كبيرة منهم، مع الحرص على إدماجهم في المجتمع المصري دون تفرقة أو تمييز.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر تدرك أن التعامل الجدي مع هذا الملف يمثل أولوية قارية قصوى لإيجاد حلول مستدامة لتلك القضايا تعالج جذورها وليس فقط آثارها، خاصة على ضوء تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الواسعة على الشعوب الإفريقية، سواء على دول المصدر أو الدول المستقبلة أو دول العبور.

وأكد أن معالجة الأمر تستلزم مقاربة شاملة، تشمل حفظ وبناء السلام، وتأهيل الظروف المواتية للعودة الآمنة للنازحين بصورة تكفل استيعابهم وإعادة دمجهم فى مجتمعاتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، صونًا لكرامتهم، وهو ما لا يمكن بلوغه دون إسكات البنادق والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة، بقيادة وملكية إفريقية خالصة لجهود تسوية النزاعات وبناء السلام المستدام، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.

وأبرز متحدث الخارجية أن مصر تؤمن بالطاقات الكامنة الهائلة التي تتمتع بها شعوب القارة الإفريقية، والتي تؤهلهم لتبوء موقعهم في طليعة الأمم، مشيرًا إلى أن تحفيز إرادة تلك الشعوب وتكاتف جهود الحكومات الإفريقية كفيل بتغيير الصورة النمطية للقارة كموطن للنزاعات ومعاناة النازحين واللاجئين إلى ساحة للتنمية والازدهار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

الرئيس السيسي يوجه بتطوير الصناعات اليدوية والحرف التراثية

منذ ساعتين

الإندبندنت: اكتشاف توابيت "العساسيف" سينعش السياحة المصرية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

كلوب ينتقد حكم الفيديو بعد تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 17 ساعة

هل يحتاج الأهلى لضم كهربا فى ميركاتو يناير؟

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

حبس سنة وغرامة 5 آلاف.. تعديلات قانون العقوبات لحفظ حق النفقة

النائب العام عن "شهيد الشهامة": نسعى لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

أيام زمان

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

"الكيتو" يسبب تفاقم التهاب الجلد

24 أكتوبر.. اليوم العالمي لشلل الأطفال

في يومه العالمي.. كيفية الوقاية من هشاشة العظام

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الرئيس نيوز

حماية البيانات الشخصية ومدينة زويل أمام الجلسة العامة للبرلمان

الخارجية المصرية: مصر تفتح أبوابها لجميع الأشقاء الذين تمر بلادهم بأزمات أو نزاعات

طوارئ بالحكومة لإنهاء أزمة الحد الأدنى.. المالية تعمل بالإجازات.. وبدء حصر الجهات المتقاعسة

الأمير هاري: كل فلاش كاميرا يضرب عيني يذكرني بالمصير المأساوي للأميرة ديانا

منوعات

الزجاجات البلاستيكية.. وسيلة لشراء تذاكر المترو في روما

متحف عملاقة الأثاث السويدية ايكيا يقدم لضيوفه كرات اللحم

ارتفاع معدلات البدانة بسبب التحول في طبيعة النظام الغذائي

علماء يطلقون مشروعا يساعد على رسم خريطة لخلايا جسم الإنسان

كشكول

أولياء أمور"إسنا" يسيتغيثون بمحافظ الأقصر: ولادنا بيكنسوا المدارس

خبراء يوضحون: 5 مخاطر لـ"السوشيال ميديا" على الأطفال

أسماء الفائزين في مسابقة "الإنشاد الديني" بالقليوبية الأزهرية

"القمري": قرار "المعيدين" يبقي على الأفضل للعملية التعليمية

إسلام سياسي

إخواني يكشف انتحار 3 شباب الجماعة في تركيا يأسًا من أوضاع قادته

"وطن" الإخوانية تهاجم شباب الجماعة بسبب انتحار 3 منهم

من هو الإرهابي عوف أبوالمهاجر الذي قتله الأمن التونسي؟

باحث يكشف دلالات انهيار شعبية الإخوان في تونس


زيت وسكر

أسعار الدولار اليوم الإثنين 21 – 10 – 2019

بدء فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل “الدولي لقدرات التقييم الوطنية”

أسعار الذهب اليوم الإثنين 21 – 10 – 219

فوائد “السمك الدهني” لك ولأسرتك

مقالات الرأي
عمرو خالد
حين تفوض ربك للحكم فى قضيتك
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
المزيد

الثقافة

"الرعب البيئي" اتجاه روائي تحتاجه الأرض في مواجهة "تغير المناخ"

حفل توقيع "الرحلة 508" في دار بدائل الخميس

انطلاق "جاليري بهلر" أول نوفمبر.. ومحمود سعيد مفاجأة الحدث

"رؤية نحتية" لمحمد إسحق بمركز محمود سعيد للمتاحف الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك