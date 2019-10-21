ضبط متهم ببيع أسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط أحد الأشخاص لتجميعه أسطوانات البوتاجاز وإعادة تعبئتها لطرحها بالسوق السوداء.



أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بالقليوبية، استخدام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، منزله كمخزن لتجميع أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وإعادة طرحها وبيعها بالسوق السوداء بثمن أعلى من السعر الرسمي والاستفادة بفارق السعر.



عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المذكور بالمخزن المشار إليه أمكن ضبطه أثناء إعادته تعبئة أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم دون تكملة كامل محتواها، وذلك لإعادة بيعها والذي يعد غشًا تجاريًا.



بتفتيش المخزن عثر على 124 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم و17 "لاكور" و130 غطاء برشام المستخدم لأسطوانات الغاز.



بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.