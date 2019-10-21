المشدد 5 سنوات لمسجل روّج عملات مزورة في السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، مسجل خطرًا بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة الاتجار في العملات المزورة في السلام.



كانت معلومات وردت لقسم شرطة السلام تفيد بترويج شخص عملات مقلدة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ.



وتمكنت قوات الأمن من ضبط "علاء. ح" مسجل خطرًا، وعثر بحوزته على 5 آلاف جنيه مقلدة، عملات ورقية فئة المائة جنيه.



وبمواجهته اعترف بالاتجار بالعملات المزورة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.